Канчельскис: «Для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером»

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого в «Актобе».

«Для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером. Но для «Тобола» будет хорошо. Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придёт», — приводит слова экс-полузащитника сборной России Metaratings.ru. По его мнению, достижения специалиста с ЦСКА не имеют ничего общего с будущей работой Слуцкого, поэтому только время покажет, чего он сможет добиться.

Напомним, что последним местом работы экс-тренера сборной России и ЦСКА являлся «Рубин», который Леонид Слуцкий покинул осенью прошлого года.