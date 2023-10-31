В «Актобе» отреагировали на новость о возможном приглашении Слуцкого

Спортивный директор «Актобе» Юрий Логвиненко отреагировал на информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

«Насколько я знаю, вообще ничего такого не было», — приводит слова Логвиненко «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в числе кандидатов на пост наставника «Актобе» также фигурирует фамилия главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева.

Напомним, в настоящий момент 52-летний Слуцкий находится без работы. Ранее он возглавлял ЦСКА, «Рубин» и национальную сборную России. Кроме того, тренер успел поработать в Англии и Нидерландах.