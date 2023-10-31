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Адиев — о возможной работе в «Актобе»: «Никогда себе не позволю прийти на «живое» место»

31 Октября 2023 • 13:20 Комментировать
Актобе
2:2
Жетысу

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на информацию о своём возможном назначении на пост наставника «Актобе».

Ранее сообщалось, что в казахстанском клубе также работу может получить известный российский тренер Леонид Слуцкий, ранее возглавлявший «Рубин» и ЦСКА.

По словам Адиева, переговоров с «Актобе» он сейчас не ведёт.  

«Никогда себе не позволю прийти на «живое» место. Дал болельщикам слово, что до окончания отборочного цикла не уйду и не будет никаких совмещений постов — своё слово сдерживаю!» — приводит слова Адиева Sport24.

Напомним, Адиев возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года. Ранее он работал в таких клубах, как «Ахмат» и «Анжи».

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Евро-Футбол.Ру,
Актобе Сборная Казахстана Магомед Адиев ещё теги

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