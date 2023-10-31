Адиев — о возможной работе в «Актобе»: «Никогда себе не позволю прийти на «живое» место»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на информацию о своём возможном назначении на пост наставника «Актобе».

Ранее сообщалось, что в казахстанском клубе также работу может получить известный российский тренер Леонид Слуцкий, ранее возглавлявший «Рубин» и ЦСКА.

По словам Адиева, переговоров с «Актобе» он сейчас не ведёт.

«Никогда себе не позволю прийти на «живое» место. Дал болельщикам слово, что до окончания отборочного цикла не уйду и не будет никаких совмещений постов — своё слово сдерживаю!» — приводит слова Адиева Sport24.

Напомним, Адиев возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года. Ранее он работал в таких клубах, как «Ахмат» и «Анжи».