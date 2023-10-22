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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

«Ордабасы» досрочно стал чемпионом Казахстана

22 Октября 2023 • 23:10 Комментировать
Каспий Актау
...
Ордабасы
29.10 14:00

Шымкентский клуб «Ордабасы» впервые в своей истории стал чемпионом Казахстана. Это случилось после того, как команда обыграла «Шахтёр» из Караганды – 3:1, в рамках 25 по счёту тура казахстанского первенства.

Благодаря победе «Ордабасы» оторвался от «Астаны» на шесть очков и сделал своё лидерство недосягаемым. Сейчас у новоиспечённого чемпиона 58 баллов, а у столичного клуба – 52. В финальном туре чемпион встретится с клубом «Каспий» из Актау.

Отметим, что у «Ордабасы» есть шанс на второй трофей в успешном сезоне – в финале Кубка Казахстана клуб сыграет против «Тобола».

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