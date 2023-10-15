Аршавин: «Раз меня помнят фанаты «Кайрата», значит, я оставил приятный след»

Бывший нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о своих выступлениях за казахстанский клуб.

Напомним, российский футболист выступал за «Кайрат» в период с 2016 по 2018 год. В общей сложности в составе этой команды Аршавин провёл 108 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.

«Здесь ко мне очень хорошо относились болельщики. Раз дети и фанаты меня помнят, значит, я оставил приятный отпечаток и след за тот отрезок, который провёл в «Кайрате», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Вчера, 14 октября, в товарищеском матче встречались два бывших клуба Аршавина — «Зенит» и «Кайрат». Эта игра завершилась с ничейным счётом 2:2.