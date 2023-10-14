Алип и Зайнутдинов начнут игру против Дании в стартовом составе

Меньше часа остаётся до важного матча отбора на Евро-2024 между сборными Дании и Казахстана. Главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев назвал свой состав на вечернюю игру:

Шацкий, Быстров, Марочкин, Алип, Каиров, Зайнутдинов, Бейсебеков, Досмагамбетов, Оразов, Аймбетов, Самородов.

Напомним, что сегодняшние соперники идут на соседних позициях в отборочной группе Н. У сборной Дании 13 очков после шести матчей, а у сборной Казахстана – 12.

Кстати, первая игра, что прошла весной, завершилась в Казахстане сенсационной победой команды Адиева – 3:2. Текстовую трансляцию сегодняшнего матча проводит спортивный портал LiveResult.ru.