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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Канчельскис рассказал о задачах «Тобола» в нынешнем сезоне

22 Сентября 2023 • 23:35 Комментировать
Тобол
...
Жетысу
24.09 15:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который сейчас является генеральным директором «Тобола», рассказал о задачах команды из Костаная в нынешнем сезоне.

Спортивный функционер отметил, что впереди пройдёт финал национального Кубка, а также осталось шесть туров чемпионата, и все идёт в рабочем режиме.

«Да, пошумели немного в Европе, но это уже в прошлом. Впереди шесть туров. Задача одна — как можно больше победить в матчах и подняться выше», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что 54-летний специалист занял свою должность в середине июля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тобол Андрей Канчельскис
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