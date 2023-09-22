Канчельскис рассказал о задачах «Тобола» в нынешнем сезоне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который сейчас является генеральным директором «Тобола», рассказал о задачах команды из Костаная в нынешнем сезоне.

Спортивный функционер отметил, что впереди пройдёт финал национального Кубка, а также осталось шесть туров чемпионата, и все идёт в рабочем режиме.

«Да, пошумели немного в Европе, но это уже в прошлом. Впереди шесть туров. Задача одна — как можно больше победить в матчах и подняться выше», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что 54-летний специалист занял свою должность в середине июля.