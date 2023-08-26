В «Тоболе» высказались об интересе к Зуеву

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис высказался об информации, что казахстанский клуб заинтересован в услугах полузащитника Александра Зуева.

Спортивный деятель отметил, что фамилия игрока действительно входит в список, которых хотели бы видеть в составе команды.

«Переговоров с ним не было и предложения мы не делали, потому что трансферное окно закрыто. Как оно откроется, тогда будем общаться с Зуевым на эту тему», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Зуев на данный момент находится без клуба после того, как у него закончилось сотрудничество с самарскими «Крыльями Советов» по окончании прошлого сезона.