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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» может продолжить карьеру в Казахстане слухи

26 Августа 2023 • 12:03 Комментировать

Бывший атакующий полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.

Как сообщает Sport24, «Тобол» проявляет интерес к 27-летнему футболисту.

Напомним, Зуев на данный момент находится без работы после того, как у него закончился контракт с самарским клубом по окончании прошлого сезона.

Ранее воспитанник академии «Чертаново» выступал за московский «Спартак», «Ростов», казанский «Рубин» и подмосковные «Химки».

В начале этого лета Зуев принял решение сменить российского гражданство на казахстанское.

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Александр Зуев трансферы футбола - лето 2023
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