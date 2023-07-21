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Канчельскис оценил вероятность назначения Чечесова на пост главного тренера «Тобола»

21 Июля 2023 • 11:30 Комментировать
Тобол
...
Окжетпес
23.07 18:00

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис оценил вероятность назначения бывшего тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова на пост наставника казахстанской команды.

Напомним, 19 июля, «Ференцварош» объявил об отставке российского специалиста после поражения венгерской команды от фарерского «КИ Клаксвика» (0:3) в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Тут уже нужно спрашивать у наших акционеров, ха-ха. Передам им эту информацию. Но у нас команда полностью уже готова к сезону», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Отметим, что Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года. С тех пор российский специалист успел дважды выиграть чемпионат Венгрии, а также стать обладателем Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Тобол Станислав Черчесов Андрей Канчельскис
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