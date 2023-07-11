​Канчельскис не отказался от тренерской работы

Андрей Канчельскис начинает работу в «Тоболе». В казахстанском клубе россиянин будет занимать сдвоенную должность президента и генерального директора. При этом 54-летний специалист не отказался от тренерской работы.

«Параллельно агенты будут искать варианты с работой в тренерской сфере», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Канчельскис также отметил, что тренеров «Тобола» он смещать на собирается.

Отметим, что на текущий момент «Тобол» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Команда дважды становилась чемпионом страны – в 2010 и 2021 годах.