​Канчельскис высказался о назначении в «Тоболе»

Во вторник стало известно о том, что Андрей Канчельскис начинает работать в казахстанском «Тоболе».

«Я буду президентом и генеральным директором клуба. В «Тоболе» это сдвоенная должность. До конца сезона буду работать здесь, завтра подпишем контракт с конкретными датами», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Стоит сказать, что в Казахстане национальный чемпионат проходит по системе «весна-осень». На текущий момент «Тобол» занимает шестое место в турнирной таблице.

Канчельскис отметил, что его переговоры с «Тоболом» проходили в обычном режиме. По словам экс-игрока сборной России, он очень рад получить работу в этом клубе.