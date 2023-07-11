Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис был назначен на должность генерального директора «Тобола». Об этом сообщил Каскырбай Койшиманов - пресс-атташе казахстанского клуба.

«Андрей Канчельскис назначен генеральным директором нашего клуба», - сказал Койшиманов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Тобол» дважды в своей истории становился чемпионом Казахстана – в 2010 и 2021 годах. В прошлом чемпионате команда заняла третье место, пропустив вперёд «Астану» и «Актобе».

На текущий момент «Тобол» располагается на шестой строчке в турнирной таблице.