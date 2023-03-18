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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Экс-защитник «Кадиса» и «Урала» стал игроком «Астаны»

18 Марта 2023 • 09:14 Комментировать
Астана
...
Ордабасы
02.04 16:00

Бывший центральный защитник екатеринбургского «Урала» и испанского клуба «Кадис» Вараздат Ароян стал игроком «Астаны» из Казахстана. Об этом рапортует издание Meta-ratings.kz.

Воспитанник ереванского «Пюника» Ароян выступал в «Урале» с 2017 по 2020 год. После немного поиграл за «Тамбов» и покинул Россию, перебравшись в испанский «Кадис», выступающий в Ла Лиге. Затем в его карьере последовала поездка на Кипр, где он играл за «Анортосис» из Ларнаки.

В составе сборной Армении Ароян дебютировал в 2011 году и продолжает быть игроком национальной команды родной страны. В ней он сыграл 71 официальный матч. В официальных играх за команду он трижды отличился голом.

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Евро-Футбол.Ру,
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