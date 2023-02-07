Российский вратарь сменил Шотландию на Казахстан

Российский голкипер Иван Коновалов, выступавший последнее время в чемпионате Шотландии за «Ливингстон», сменил клубную прописку. Футболист перебрался в Казахстан, где будет защищать цвета «Тобола». Об этом сообщается на страницах издания Metaratings.ru.

Напомним, что за шотландскую команду Коновалов выступал с января прошлого года. Предыдущим его местом работы был казанский «Рубин». В составе «Ливингстона» вратарь принял участие в 11 поединках, в которых пропустил 13 голов и трижды сохранил своих владения в неприкосновенности.

В прошлом сезоне «Тобол» финишировал на третьем месте в местном чемпионате.