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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Гаджиев: «Казахстан – хороший вариант для Слуцкого»

26 Января 2023 • 20:55 Комментировать

Именитый российский тренер Гаджи Гаджиев порассуждал о дальнейшей карьере своего коллеги по цеху. Ранее сообщалось, что один из неназванных клубов Казахстана заинтересован в кандидатуре Леонида Слуцкого.

«Хороший вариант для него, если он готов. Это не понижение в уровне, так как футбол сейчас там развивается. Если тренер психологически готов, то справится с вызовом. Если нет, он должен на некоторое время продолжать оставаться без футбола», - цитирует Гаджиева «Матч-ТВ».

Напомним, Слуцкий вместе с ЦСКА три раза стал чемпионом России. Последним местом его работы был казанский «Рубин», выступающий в Первой лиге. С казанским клубом Слуцкий вылетел из РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Леонид Слуцкий
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