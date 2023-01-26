Гаджиев: «Казахстан – хороший вариант для Слуцкого»

Именитый российский тренер Гаджи Гаджиев порассуждал о дальнейшей карьере своего коллеги по цеху. Ранее сообщалось, что один из неназванных клубов Казахстана заинтересован в кандидатуре Леонида Слуцкого.

«Хороший вариант для него, если он готов. Это не понижение в уровне, так как футбол сейчас там развивается. Если тренер психологически готов, то справится с вызовом. Если нет, он должен на некоторое время продолжать оставаться без футбола», - цитирует Гаджиева «Матч-ТВ».

Напомним, Слуцкий вместе с ЦСКА три раза стал чемпионом России. Последним местом его работы был казанский «Рубин», выступающий в Первой лиге. С казанским клубом Слуцкий вылетел из РПЛ.