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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Слуцкий может возглавить клуб из Казахстана

25 Января 2023 • 20:51 Комментировать

Российский специалист Леонид Слуцкий, который пока что находится без работы, может возглавить один из футбольных клубов Казахстана.

«Со стороны неназванного клуба Премьер‑лиги есть интерес к Слуцкому, но речь о переговорах пока не идёт, договоренности по контракту пока нет», - сообщает «Матч-ТВ» со ссылкой на свои источники.

Последним клубом на данный момент, который тренировал Слуцкий был казанский «Рубин». Вместе с казанцами знаменитый тренер вылетел из РПЛ в конце прошлого сезона. В более низшей лиге «Рубин» не находился с 2003 года, когда клуб только вышел в элиту российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий
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