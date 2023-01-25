Слуцкий может возглавить клуб из Казахстана

Российский специалист Леонид Слуцкий, который пока что находится без работы, может возглавить один из футбольных клубов Казахстана.

«Со стороны неназванного клуба Премьер‑лиги есть интерес к Слуцкому, но речь о переговорах пока не идёт, договоренности по контракту пока нет», - сообщает «Матч-ТВ» со ссылкой на свои источники.

Последним клубом на данный момент, который тренировал Слуцкий был казанский «Рубин». Вместе с казанцами знаменитый тренер вылетел из РПЛ в конце прошлого сезона. В более низшей лиге «Рубин» не находился с 2003 года, когда клуб только вышел в элиту российского футбола.