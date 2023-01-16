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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Экс-защитник «Тобола» Аманович перешёл в «Астану»

16 Января 2023 • 10:50 Комментировать

«Астана» подписала контракт с бывшим защитником «Тобола» Алекса Амановичем, сообщает Meta-ratings.kz.

В нынешнем сезоне 26-летний македонец провёл за «Тобол» шесть игр, не отметившись в них результативными действиями. Ранее Аманович также защищал цвета сербских клубов «Явор», «Партизан», «Телеоптика», а также «ИМТ Белград».  Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 800 тысяч евро.

Отметим, что после 26 туров текущего розыгрыша чемпионата Казахстана «Астана» возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 53 набранных очка. «Тобол» же идёт на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Тобол Астана Трансферы футбола - зима 2023 Алекса Аманович
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