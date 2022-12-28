Опытный российский защитник Виктор Васин пролонгировал сотрудничество с «Кайратом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Казахстана.

34-летний футболист поставил подпись под новым трудовым соглашением, рассчитанным до окончания следующего сезона. Напомним, что Виктор пополнил ряды «Кайрата» в феврале 2022 года. С того времени центральный защитник провел за команду 32 поединка, отметившись тремя забитыми мячами.

До переезда в чемпионат Казахстана Васин долгое время выступал за московский ЦСКА. В составе сборной России защитник сыграл 13 матчей и забил два гола.