Кириченко прокомментировал уход из «Кайрата»

Российский тренер Дмитрий Кириченко ответил на вопрос об уходе из «Кайрата».

«Вы сами можете понять причины. Не хочу о них распространяться. Вы же знаете про проблемы клуба с владельцем», — цитирует Кириченко «РБ Спорт».

Тренер заявил, что, скорее всего, останется в штабе Бердыева в новом клубе, но пока никакой конкретики нет, хотелось бы вернуться в Россию.

Ранее Кириченко, который входил в тренерский штаб Курбана Бердыева, покинул казахстанский «Кайрат» вместе со всеми тренерами.

Ранее сообщалось об интересе тульского «Арсенала» к штабу Бердыева, но клуб объявил о назначении на пост главного тренера Олега Кононова.