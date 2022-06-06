Бердыев покинул «Кайрат»

«Кайрат» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

Также казахстанский клуб покидают помощники специалиста: Андрей Мацюра, Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко и Эдуард Кундухов.

Бердыев возглавлял «Кайрат» с мая прошлого года. Под его руководством казахстанский клуб выиграл Кубок страны, а также бронзовые медали чемпионата 2021 года. После 12 проведённых матчей текущего сезона «Кайрат» располагается на восьмом месте турнирной таблицы.

В России специалист известен по работе в таких клубах как «Рубин» и «Ростов». Бердыев дважды приводил казанскую команду к чемпионскому титулу (2008, 2009), а ростовчан к серебряным медалям чемпионата страны в сезоне 2015/2016.