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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Бердыев покинул «Кайрат»

06 Июня 2022 • 14:51 Комментировать
Кайрат
...
Мактаарал
19.06 18:00

«Кайрат» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.

Также казахстанский клуб покидают помощники специалиста: Андрей Мацюра, Иван Данильянц, Дмитрий Кириченко и Эдуард Кундухов.

Бердыев возглавлял «Кайрат» с мая прошлого года. Под его руководством казахстанский клуб выиграл Кубок страны, а также бронзовые медали чемпионата 2021 года. После 12 проведённых матчей текущего сезона «Кайрат» располагается на восьмом месте турнирной таблицы. 

В России специалист известен по работе в таких клубах как «Рубин» и «Ростов». Бердыев дважды приводил казанскую команду к чемпионскому титулу (2008, 2009), а ростовчан к серебряным медалям чемпионата страны в сезоне 2015/2016.

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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Курбан Бердыев
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КАЙРАТ МАКТААРАЛ
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