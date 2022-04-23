Экс-форвард «Анжи» перешёл в «Актобе»

Российский нападающий Сердер Сердеров, известный болельщикам по выступлениям за махачкалинский «Анжи», теперь будет выступать в чемпионате Казахстана.

По информации известного портала transfermarkt, 28-летний российский футболист на правах арендного соглашения будет выступать за казахстанский клуб «Актобе». Контракт Сердерова с командой из Казахстана рассчитан до конца 2022 года. Права на игрока принадлежат хорватскому клубу «Истра».

Напомним, что Сердер Сердеров выступал в России не только за «Анжи», но и за «Крылья Советов», «Урал» и «Енисей».