Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Экс-форвард «Анжи» перешёл в «Актобе»

23 Апреля 2022 • 10:01 Комментировать

Российский нападающий Сердер Сердеров, известный болельщикам по выступлениям за махачкалинский «Анжи», теперь будет выступать в чемпионате Казахстана.

По информации известного портала transfermarkt, 28-летний российский футболист на правах арендного соглашения будет выступать за казахстанский клуб «Актобе». Контракт Сердерова с командой из Казахстана рассчитан до конца 2022 года. Права на игрока принадлежат хорватскому клубу «Истра».

Напомним, что Сердер Сердеров выступал в России не только за «Анжи», но и за «Крылья Советов», «Урал» и «Енисей».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Актобе Сердер Сердеров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.04  12:00 Шахтёр Караганда ... Акжайык 1.72 3.25 5.00
23.04  13:00 Актобе ... Махтаарал 1.57 3.65 5.60
23.04  14:00 Ордабасы ... Кызыл-Жар 2.34 2.85 3.20
23.04  16:00 Кайрат ... Туран 1.30 4.70 9.40
23.04  17:00 Аксу ... Тараз 2.04 3.15 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
10:01 · Казахстан
Экс-форвард «Анжи» перешёл в «Актобе»
01 Апреля
08:12 · Россия. Премьер-лига
Кириченко высказался по поводу возможного включения клубов из Казахстана в РПЛ
11 Марта
17:23 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили предложил создать Континентальную футбольную лигу 4
05 Марта
13:35 · Казахстан
Обидчик «Челси» перешёл в «Актобе»
27 Февраля
09:28 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» арендовал полузащитника «Кайрата» Абикена
22 Февраля
13:30 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько заработал ЦСКА на трансфере Васина 1
10:42 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил о трансфере Васина в «Кайрат» официально
21 Февраля
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Лория вспомнил, чем его удивил Аршавин
20 Февраля
12:01 · Россия. Премьер-лига
Сабитов: «Наверняка Васин пошёл в «Кайрат» на очень хорошую зарплату, и это нормально» эксклюзив
18 Февраля
11:46 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Васин не дотягивал до уровня ЦСКА»
15 Февраля
01:02 · Казахстан
Маляров будет выступать за «Актобе»
31 Января
14:54 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» рассматривает аренду защитника «Кайрата»
21 Января
00:37 · Казахстан
Бердыев вернулся в Казахстан и приступил к работе с «Кайратом»
11 Января
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Игрок «Кайрата» едет на сборы с «Зенитом»
10 Января
10:38 · Казахстан
Экс-игрок ЦСКА Тошич рассказал о переговорах с «Тоболом»
Все новости
Рекомендуем