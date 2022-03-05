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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Обидчик «Челси» перешёл в «Актобе»

05 Марта 2022 • 13:35 Комментировать
Астана
0:0
Шахтёр Караганда
2-й тайм

Бывший футболист «Локомотива», «Рубина» и «Краснодара» Руслан Камболов перешёл в «Актобе». Об этом казахстанский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Последним местом работы Камболова был тульский «Арсенал», за который полузащитник провел четыре матча в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Также футболист привлекался в национальную сборную России, за которую успел провести шесть встреч.

Напомним, что в 2008 году, в рамках Кубка РЖД, играя за «Локомотив», Камболов забивал в ворота лондонского «Челси» со штрафного удара. 

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Евро-Футбол.Ру,
Актобе Руслан Камболов
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окончен Ордабасы 1:1 Махтаарал 1.70 3.60 4.50
Идет 88 минута Астана 0:0 Шахтёр Караганда 1.20 5.80 12.00
Идет 48 минута Каспий 0:0 Кызыл-Жар 2.40 2.95 3.00
Идет 48 минута Атырау 0:0 Aksu
05.03  14:00 Туран ... Тараз 2.95 3.05 2.36
06.03  12:00 Кайрат ... Актобе 2.13 3.65 2.90
06.03  14:00 Тобол ... Акжайык 1.32 4.60 8.60
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