Обидчик «Челси» перешёл в «Актобе»

Бывший футболист «Локомотива», «Рубина» и «Краснодара» Руслан Камболов перешёл в «Актобе». Об этом казахстанский клуб сообщил на своем официальном сайте.

Последним местом работы Камболова был тульский «Арсенал», за который полузащитник провел четыре матча в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Также футболист привлекался в национальную сборную России, за которую успел провести шесть встреч.

Напомним, что в 2008 году, в рамках Кубка РЖД, играя за «Локомотив», Камболов забивал в ворота лондонского «Челси» со штрафного удара.