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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Бердыев вернулся в Казахстан и приступил к работе с «Кайратом»

21 Января 2022 • 00:37 Комментировать

Курбан Бердыев наконец-то сумел вернуться в неспокойный Казахстан и приступить к своим обязательствам по подготовке «Кайрата». Доселе командой руководил Дмитрий Кириченко, уточняет инстаграм-канал поклонников казахского клуба - alataufans_. Соответственно, настоящая предсезонная подготовка для «Кайрата» начинается именно сейчас:

 - Сегодня Курбан Бердыев прилетел в Алматы. Хоть команда занимается уже несколько дней под руководством Дмитрия Кириченко, настоящая работа только начинается, - сообщает источник.

Бердыев руководит «Кайратом» с 2021 года, но ранее, сразу после завершения игровой карьеры в начале 90-х годов прошлого столетия, он уже работал с этим клубом. В бытность свою футболистом Бердыев также выступал за «Кайрат».

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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Курбан Бердыев
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