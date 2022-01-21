Бердыев вернулся в Казахстан и приступил к работе с «Кайратом»

Курбан Бердыев наконец-то сумел вернуться в неспокойный Казахстан и приступить к своим обязательствам по подготовке «Кайрата». Доселе командой руководил Дмитрий Кириченко, уточняет инстаграм-канал поклонников казахского клуба - alataufans_. Соответственно, настоящая предсезонная подготовка для «Кайрата» начинается именно сейчас:

- Сегодня Курбан Бердыев прилетел в Алматы. Хоть команда занимается уже несколько дней под руководством Дмитрия Кириченко, настоящая работа только начинается, - сообщает источник.

Бердыев руководит «Кайратом» с 2021 года, но ранее, сразу после завершения игровой карьеры в начале 90-х годов прошлого столетия, он уже работал с этим клубом. В бытность свою футболистом Бердыев также выступал за «Кайрат».