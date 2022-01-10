Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Экс-игрок ЦСКА Тошич рассказал о переговорах с «Тоболом»

10 Января 2022 • 10:38 Комментировать

Сербский хавбек Зоран Тошич вступил в переговоры с руководством «Тобола» о пролонгации сотрудничества. Об этом футболист поведал в беседе с журналистом «РБ Спорт».

Зоран заявил, что переговоры движутся и на следующей неделе будет известно решение. При этом Тошич отметил, что если не получится договориться с «Тоболом», он будет подыскивать новые варианты.

Напомним, что сербский полузащитник долгое время выступал в российской Премьер-лиге. Зоран защищал цвета московского ЦСКА с 2010 по 2017 год.

В футболке национальной сборной Сербии Тошич провел 76 матчей и отметился 11 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тобол Зоран Тошич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Января
10:38 · Казахстан
Экс-игрок ЦСКА Тошич рассказал о переговорах с «Тоболом»
04 Января
23:44 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Рубина» Деспотович может продолжить карьеру в Казахстане слухи
20 Декабря
12:58 · Россия. Премьер-лига
«Химки» интересуются форвардом сборной Узбекистана 1
03 Декабря
21:15 · Казахстан
Халк переберётся в чемпионат Казахстана слухи
18 Ноября
00:07 · Россия. Премьер-лига
Бабаян высказался касательно возможного ухода в «Астану»
17 Ноября
16:42 · Россия. Премьер-лига
​Бабаян может уйти из ЦСКА и вернуться в «Астану»
10 Ноября
10:14 · Казахстан
​Контракт Тихонова фигурирует в уголовном деле о хищениях в «Астане» 1
09 Ноября
11:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» намерен подписать игрока сборной Казахстана 1
05 Ноября
18:27 · Казахстан
​«Астана» объявила об уходе Тихонова официально
30 Октября
15:42 · Казахстан
«Тобол» выиграл чемпионат Казахстана
29 Октября
12:26 · Казахстан
«Излишне строго»: «Астана» отреагировала на дисквалификацию Тихонова
08:34 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Вагнер Лав - бесполезный вариант для ЦСКА»
28 Октября
11:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Вагнера Лава - о трансфере в ЦСКА: «Это был бы идеальный финал карьеры»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА
27 Октября
18:26 · Казахстан
​Тихонов: «Люди просто посмотрели видео и дисквалифицировали меня на два года, я разочарован»
Все новости
Рекомендуем