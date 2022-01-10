Экс-игрок ЦСКА Тошич рассказал о переговорах с «Тоболом»

Сербский хавбек Зоран Тошич вступил в переговоры с руководством «Тобола» о пролонгации сотрудничества. Об этом футболист поведал в беседе с журналистом «РБ Спорт».

Зоран заявил, что переговоры движутся и на следующей неделе будет известно решение. При этом Тошич отметил, что если не получится договориться с «Тоболом», он будет подыскивать новые варианты.

Напомним, что сербский полузащитник долгое время выступал в российской Премьер-лиге. Зоран защищал цвета московского ЦСКА с 2010 по 2017 год.

В футболке национальной сборной Сербии Тошич провел 76 матчей и отметился 11 забитыми мячами.