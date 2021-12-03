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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Халк переберётся в чемпионат Казахстана слухи

03 Декабря 2021 • 21:15 Комментировать

Бывший нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк определился с местом продолжения своей карьеры. Футболист удивил выбором, наметившись в чемпионат Казахстана.

Как уверяет телеграм-канал «АйтHouse», в скором времени будет объявлено о переходе игрока в «Кайрат». Согласно источнику, Халк уже достиг договоренности о двухлетнем соглашении с клубом.

Примечательно, что трансфер форварда обойдется в один миллион евро. При этом, 35-летний бразилец согласится на значительное понижение зарплаты. Помимо «Кайрата», интерес к нему также проявлял «Актобе».

 Отметим, что на днях Халк помог своей пока еще нынешней команде «Атлетико» Минейро стать чемпионом страны впервые за долгое время.

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