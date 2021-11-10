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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

​Контракт Тихонова фигурирует в уголовном деле о хищениях в «Астане»

10 Ноября 2021 • 10:14 Комментировать

Андрей Тихонов недавно покинул должность главного тренера «Астаны». Случилось это вскоре после того, как российского тренера в Казахстане дисквалифицировали на два года из-за увода команды с поля в знак протеста против судейства.

Теперь телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что контракт Тихонова фигурирует в открытом уголовном деле по хищениям в «Астане». Следствие считает, что в казахстанском клубе похищались средства в период с 2018 и 2021 год. Это могло происходить через составление фиктивных контрактов с агентами уже после того, как контракт был подписан. В деле фигурирует не только договор с Андреем Тихоновым, но и договоры с пятью футболистами.

Под подозрением находятся Михаил Гурман и Давид Лория, которые ранее занимали руководящие должности в «Астане».

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Евро-Футбол.Ру,
Астана Андрей Тихонов
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