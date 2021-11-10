​Контракт Тихонова фигурирует в уголовном деле о хищениях в «Астане»

Андрей Тихонов недавно покинул должность главного тренера «Астаны». Случилось это вскоре после того, как российского тренера в Казахстане дисквалифицировали на два года из-за увода команды с поля в знак протеста против судейства.

Теперь телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что контракт Тихонова фигурирует в открытом уголовном деле по хищениям в «Астане». Следствие считает, что в казахстанском клубе похищались средства в период с 2018 и 2021 год. Это могло происходить через составление фиктивных контрактов с агентами уже после того, как контракт был подписан. В деле фигурирует не только договор с Андреем Тихоновым, но и договоры с пятью футболистами.

Под подозрением находятся Михаил Гурман и Давид Лория, которые ранее занимали руководящие должности в «Астане».