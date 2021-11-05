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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

​«Астана» объявила об уходе Тихонова официально

05 Ноября 2021 • 18:27 Комментировать

«Астана» посредством своего официального сайта сообщила об уходе Андрея Тихонова с должности главного тренера команды. Стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

Андрей Тихонов проработал с казахстанской командой чуть более года. В прошлом сезоне он выиграл с «Астаной» бронзу чемпионата, а в этом сезоне – серебро.

Напомним, что недавно в Казахстане Андрея Тихонова дисквалифицировали на два года. Связано это с уводом команды с поля в знак протеста против судейства. При этом Тихонов рассказывал, что инициатива исходила от футболистов.

Ранее появлялись слухи, что руководители «Астаны» планируют расстаться с Андреем Тихоновым при любом исходе сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Астана Андрей Тихонов
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