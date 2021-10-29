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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

«Излишне строго»: «Астана» отреагировала на дисквалификацию Тихонова

29 Октября 2021 • 12:26 Комментировать
Кайрат
1:0
Астана
окончен

Российского тренера «Астаны» Андрея Тихонова надолго отстранили от футбола из-за инцидента, произошедшего во встрече местного чемпионата против «Кайрата». Наставник увел свою команду с поля, выразив таким образом недовольство работой судейской бригады. За этот поступок тренера дисквалифицировали на два года.

В «Астане» отреагировали на решение федерации футбола страны: «Принимаем ответственность за инцидент. Клубом будут приняты меры. Считаем дисквалификацию в 24 месяца в отношении Тихонова А. В. излишне строгой».

Напомним, что российский специалист возглавил казахстанскую команду в октябре прошлого года. По итогам 25 туров «Астана» располагается на первой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Астана Андрей Тихонов
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