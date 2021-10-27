​Тихонов: «Люди просто посмотрели видео и дисквалифицировали меня на два года, я разочарован»

В концовке первого тайма недавнего матча против «Кайрата» футболисты «Астаны» ушли с поля в знак протеста против судейства. Тренер команды Андрей Тихонов в среду был сурово наказан за этот момент – в Казахстане его дисквалифицировали на два года.

Тихонов рассказал sport24 о том, что футболисты были недовольны решениями арбитра, а в конце первого тайма они уже не выдержали, поэтому ушли с поля. По словам тренера, рефери не зафиксировал 4-5 нарушений правил со стороны «Кайрата» подряд.

«Вы считаете, надо было ждать, когда нам дадут липовый пенальти или не по делу кого-то удалят? У ребят накопилось», - высказался Тихонов.

Также у Андрея Тихонова имеются вопросы по поводу того, как в казахстанской футбольной федерации рассматривалось это дело.

«Люди просто посмотрели видео и дисквалифицировали меня на два года. Я очень разочарован», - сказал рулевой «Астаны».