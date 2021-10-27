​Тихонов объяснил причину ухода с поля игроков «Астаны» - ранее тренера дисквалифицировали на 2 года

В среду стало известно о дисквалификации на два года Андрея Тихонова, возглавляющего «Астану». Тренера наказали на увод команды с поля в концовке первого тайма матча против «Кайрата». Футболисты через несколько минут вернулись на поле, и игра возобновилась.

Тихонов рассказал «РИА Новости» о том, что решение уйти с поля приняли футболисты. Причина заключается в судейских решениях. По словам тренера, игроки «Астаны» негодовали по поводу целого ряда моментов в первом тайме.

«На 41-й минуте матча был контакт с футболистом, он лежал на поле, и ребята ушли с поля», - высказался Тихонов.

По итогам двадцать пятого тура чемпионата Казахстана «Астана» опустилась на втрое место в таблице, пропустив вперёд «Тобол».