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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

​Тихонов объяснил причину ухода с поля игроков «Астаны» - ранее тренера дисквалифицировали на 2 года

27 Октября 2021 • 16:06 Комментировать

В среду стало известно о дисквалификации на два года Андрея Тихонова, возглавляющего «Астану». Тренера наказали на увод команды с поля в концовке первого тайма матча против «Кайрата». Футболисты через несколько минут вернулись на поле, и игра возобновилась.

Тихонов рассказал «РИА Новости» о том, что решение уйти с поля приняли футболисты. Причина заключается в судейских решениях. По словам тренера, игроки «Астаны» негодовали по поводу целого ряда моментов в первом тайме.

«На 41-й минуте матча был контакт с футболистом, он лежал на поле, и ребята ушли с поля», - высказался Тихонов.

По итогам двадцать пятого тура чемпионата Казахстана «Астана» опустилась на втрое место в таблице, пропустив вперёд «Тобол».

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Евро-Футбол.Ру,
Астана Андрей Тихонов
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