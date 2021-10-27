​Тихонов прокомментировал дисквалификацию на 2 года

Андрей Тихонов столкнулся с суровым наказанием. В Казахстане тренера «Астаны» дисквалифицировали на 2 года. Поводом стал уход команды с поля на несколько минут в знак протеста против работы арбитра.

В комментарии для «РИА Новости» Тихонов сказал, что Федерация футбола Казахстана не проводила очного разбирательства с выслушиванием мнений. Рулевой «Астаны» отметил, что о дисквалификации он узнал из средств массовой информации.

Тихонов сказал, что пока не обсуждал с клубом своё будущее. Тренер не знает, как в этой ситуации себя поведут руководители «Астаны».

Напомним, что ранее в прессе появлялась информация о намерении боссов «Астаны» уволить Тихонова.