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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

​Тихонова жёстко наказали в Казахстане – российский тренер дисквалифицирован на 2 года

27 Октября 2021 • 14:20 Комментировать

В Казахстане местная футбольная федерация жёстко наказала Андрея Тихонова. Российский тренер, возглавляющий «Астану», дисквалифицирован на два года. Наказание действует исключительно в пределах Казахстана.

Столь суровое наказание мотивировано проявлением неуважения к сопернику. Андрей Тихонов в недавней игре своей команды против «Кайрата» увёл футболистов с поля в знак протеста против решений рефери.

Ранее появлялись слухи о том, что руководство «Астаны» собирается уволить Андрея Тихонова. Учитывая длительную дисквалификацию, вероятность ухода российского специалиста с тренерского мостика казахстанской команды резко возросла.

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Евро-Футбол.Ру,
Астана Андрей Тихонов
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