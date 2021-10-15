​«Кайрат» сделал заявление на фоне слухов о Бердыеве

На страницах официального сайта «Кайрата» было опубликовано заявление. Клуб решил развеять появившиеся слухи о том, что футболисты команды недовольны Курбаном Бердыевым, а именно его игровой моделью.

«Кайрат» в заявлении отметил, что футболисты и руководители клуба полностью поддерживают Бердыева, то есть информация о недовольстве не соответствует действительности.

Под руководством Курбана Бердыева «Кайрат» провёл восемь матчей. В них было одержано 4 победы при 2 ничьих и 2 поражениях. На текущий момент команда располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Казахстана. От лидирующей «Астаны» «Кайрат» отстаёт на 9 очков.