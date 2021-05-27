Бердыев получил работу в «Кайрате»

Российский тренер Курбан Бердыев, занимавший пост рулевого казанского «Рубина» и «Ростова», получил работу в «Кайрате». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Казахстана.

Бердыев занял пост советника председателя наблюдательного совета клуба. Специалист будет консультировать работу основного состава команды, академии и проекта «Кайрат» Москва.

Напомним, что Бердыев не работает тренером с 2019 года. Под его руководством казанский «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), а также приводил команду к победам в Кубке и Суперкубке страны.