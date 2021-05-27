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Бердыев получил работу в «Кайрате»

27 Мая 2021, 12:23,

Российский тренер Курбан Бердыев, занимавший пост рулевого казанского «Рубина» и «Ростова», получил работу в «Кайрате». Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Казахстана.

Бердыев занял пост советника председателя наблюдательного совета клуба. Специалист будет консультировать работу основного состава команды, академии и проекта «Кайрат» Москва.

Напомним, что Бердыев не работает тренером с 2019 года. Под его руководством казанский «Рубин» дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), а также приводил команду к победам в Кубке и Суперкубке страны.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Курбан Бердыев, Кайрат
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Комментарии (2)
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0
Nick Dimon
27 Мая 2021, 13:40

Реброву тот Кайрат и нах не нужен

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Фанат ЗиЗу
27 Мая 2021, 13:16

Жаль что не в сборной России.

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