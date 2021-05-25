Бердыев поспорит с Игнашевичем и Сергеем Ребровым за пост главного тренера «Кайрата»

Российский специалист Курбан Бердыев претендует на должность главного тренера казахстанского «Кайрата».

Бывший наставник «Ростова» и казанского «Рубина» уже работал в «Кайрате» с 1994 по 1995 год. Тогда Курбан Бекиевич был помощником главного тренера Бахтияра Байсеитова.

Нынешнее руководство «Кайрата» недовольно результатами команды, которую возглавляет Алексей Шпилевский. Заменой белорусского тренера могут стать Сергей Игнашевич, Сергей Ребров и Курбан Бердыев.

Kazfootball.kz пишет о том, что Бердыев уже провёл несколько встреч с функционерами клуба. В последний раз Курбан Бекиевич занимал пост главного тренера с 2017 по 2019 год, когда вернулся в «Рубин».