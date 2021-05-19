Сергей Ребров уходит с поста главного тренера «Ференцвароша»

Украинский специалист Сергей Ребров станет свободным агентом по завершению сезона в чемпионате Венгрии.

В интервью для венгерского портала Origo президент «Ференцвароша» Габор Кубатов заявил, что решение об уходе из клуба нынешний главный тренер Сергей Ребров принял ещё в начале февраля. Одним из вариантов для дальнейшего продолжения карьеры стал казахстанский «Кайрат». Однако с Ребровым соперничает российский менеджер Сергей Игнашевич, который на данный момент возглавляет московское «Торпедо».

В качестве главного тренера «Ференцвароша» Сергей Ребров три раза подряд становился чемпионом Венгрии. Также Ребров признан лучшим тренером чемпионата Венгрии уходящего сезона, а также получил награду как лучший тренер «Ференцвароша» за десятилетие.