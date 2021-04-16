Тошич стал игроком «Тобола»

Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич перешёл в «Тобол».

Как сообщает пресс-служба клуба из Казахстана, соглашение с опытным сербским полузащитником рассчитано до конца сезона.

После пяти туров «Тобол» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, имея в своём активе одиннадцать очков.

Последним клубом 33-летнего полузащитника был китайский «Тайчжоу Юаньда», который был расформирован без объяснения причин. Напомним, что с 2010 по 2017 год Зоран выступал за московский ЦСКА, за который сыграл в общей сложности сыграл двести сорок один матч и забил сорок семь голов.