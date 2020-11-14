Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига 2020
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Известна зарплата Вагнера Лава в «Кайрате»

14 Ноября 2020, 14:26,

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Стали известны детали нового контракта между бразильским нападающим Вагнером Лавом и казахстанским «Кайратом».

Как сообщил в своем «Телеграме» журналист Иван Карпов, опытный форвард будет получать 1,2 миллиона евро в год. Кроме того, бразильцу был выписан подписной бонус в размере 700 тысяч евро. Отмечается, что остальным игрокам команды был урезаны премиальные за чемпионство.

Напомним, что Вагнер защищает цвета «Кайрата» с восьмого июля текущего года.

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана нападающий провел 13 матчей, в которых записал на свой счет семь забитых мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кайрат, Вагнер Лав
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