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Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

Минское «Динамо» досрочно стало чемпионом Беларуси официально

25 Ноября 2024 • 22:42 Комментировать
Динамо Минск
1:0
БАТЭ

Минское «Динамо» вновь оформило чемпионство в Беларуси. За один тур до финиша динамовцы гарантировали себе чемпионский титул.

В понедельник минчане принимали дома борисовский БАТЭ. Для победы хозяевам поля было достаточно одного гола – 1:0.

Таким образом, за оставшийся тур динамовцев в турнирной таблице уже точно не догонит гродненский «Неман». У коллектива 62 очка против 67 очков у «Динамо».

Этот титул стал для минчан девятым в клубной истории в рамках независимой Беларуси. И вторым подряд, в 2023 году «Динамо» также становилось чемпионом страны. В последний раз до этих двух чемпионств минские динамовцы выигрывали чемпионат Беларуси в 2004 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Минск Неман

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