Минское «Динамо» вновь оформило чемпионство в Беларуси. За один тур до финиша динамовцы гарантировали себе чемпионский титул.

В понедельник минчане принимали дома борисовский БАТЭ. Для победы хозяевам поля было достаточно одного гола – 1:0.

Таким образом, за оставшийся тур динамовцев в турнирной таблице уже точно не догонит гродненский «Неман». У коллектива 62 очка против 67 очков у «Динамо».

Этот титул стал для минчан девятым в клубной истории в рамках независимой Беларуси. И вторым подряд, в 2023 году «Динамо» также становилось чемпионом страны. В последний раз до этих двух чемпионств минские динамовцы выигрывали чемпионат Беларуси в 2004 году.