Фланговый защитник Кирилл Волков покинул московский «Локомотив» и перешел на правах аренды в «Арсенал» (Дзержинск), выступающий в Высшем дивизионе Беларуси.

Как сообщается в социальных сетях «железнодорожников», стороны заключили арендное соглашение до конца 2024 года.

В прошлом году в составе молодёжки «Локомотива» 18-летний защитник стал чемпионом Молодёжной футбольной лиги. В новом сезоне на его счету две результативные передачи в 14 поединках МФЛ.

«Локомотив» стартовал в новом розыгрыше Премьер-лиги с победы и поражения. Команда набрала три балла и занимает шестое место в турнирной таблице.