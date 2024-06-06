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Корниленко нанесёт символический удар перед матчем сборных Беларуси и России

06 Июня 2024 • 16:39 Комментировать

В пятницу, 7 июня сборные Беларуси и России в Минске проведут свой очный товарищеский матч.

Как сообщает пресс-служба самарских «Крыльев Советов», почётное право символического удара по мячу перед стартом поединке получит Сергей Корниленко. Ныне этот бывший форвард «Томи», «Крыльев Советов» и сборной Беларуси является спортивным директором «крылышек».

За сборную Беларуси Корниленко дебютировал 21 год назад – в 2003 году. За национальную команду своей родной страны Сергей вышел на поле в 78 матчах, оформив в них 17 голов.

Текстовую трансляцию матча Беларуси и России проведёт наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
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