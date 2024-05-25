«Неман» 31 год спустя завоевал Кубок Беларуси

31 год пришлось ждать болельщикам гродненского «Немана» момента, когда их команда завоюет Кубок Беларуси по футболу.

Вечером субботы «Неман» встречался в финале турнира с «Ислочью» (Минская область) и победил оппонентов с уверенным счётом – 2:0. По голу за свою команду оформили в первом тайме Егор Зубович, а во втором Павел Савицкий.

Отметим, что дважды в 2010-х клуб выходил в финал турнира, в 2011 и 2014 годах, но оба раза коллектив уступал в решающем поединке.

Стоит сказать, что в чемпионате Беларуси «Неман» сейчас – один из лидеров, у клуба в активе второе место турнирной таблицы.