«Неман» 31 год спустя завоевал Кубок Беларуси

31 год пришлось ждать болельщикам гродненского «Немана» момента, когда их команда завоюет Кубок Беларуси по футболу.
Вечером субботы «Неман» встречался в финале турнира с «Ислочью» (Минская область) и победил оппонентов с уверенным счётом – 2:0. По голу за свою команду оформили в первом тайме Егор Зубович, а во втором Павел Савицкий.
Отметим, что дважды в 2010-х клуб выходил в финал турнира, в 2011 и 2014 годах, но оба раза коллектив уступал в решающем поединке.
Стоит сказать, что в чемпионате Беларуси «Неман» сейчас – один из лидеров, у клуба в активе второе место турнирной таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Зубович Егор32'
|(2:0) Савицкий Павел65'
Белов Максим•Васильев Артём II•Карпович Сергей•Пантя Юрий•Пархоменко Егор•Садовничий Иван•Евдокимов Олег•Козлов Михаил87' (Лисакович Руслан (87') •Кухарчик Илья68' (Якимов Андрей (68') •Савицкий Павел76' (Кравцов Максим (76') •Зубович Егор81' (Легчилин Алексей (81')
Свирский Александр•Калачёв Илья•Ховалко Иван46' (Галята Даниил (46') •Ковель Максим• 59'Кучинский Константин•Веретило Олег•Юдчиц Евгений77' (Журавлёв Вячеслав (77') •Гоманов Кирилл•Кобеев Мирас•Родионов Кирилл Максимович63' (Сенько Валерий (63') •Шестюк Александр55' (Бутко Александр (55')
25 мая. Стадион "Stadion Torpedo".
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