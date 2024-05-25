Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

«Неман» 31 год спустя завоевал Кубок Беларуси

25 Мая 2024 • 21:20 Комментировать
Неман Гродно
2:0
Ислочь Минск

31 год пришлось ждать болельщикам гродненского «Немана» момента, когда их команда завоюет Кубок Беларуси по футболу.

Вечером субботы «Неман» встречался в финале турнира с «Ислочью» (Минская область) и победил оппонентов с уверенным счётом – 2:0. По голу за свою команду оформили в первом тайме Егор Зубович, а во втором Павел Савицкий.

Отметим, что дважды в 2010-х клуб выходил в финал турнира, в 2011 и 2014 годах, но оба раза коллектив уступал в решающем поединке.

Стоит сказать, что в чемпионате Беларуси «Неман» сейчас – один из лидеров, у клуба в активе второе место турнирной таблицы.

Протокол игры  
Неман Гродно2:0Ислочь Минск
(1:0) Зубович Егор32'  
(2:0) Савицкий Павел65'  
Белов МаксимВасильев Артём IIКарпович СергейПантя ЮрийПархоменко ЕгорСадовничий ИванЕвдокимов ОлегКозлов Михаил 87' (Лисакович Руслан ( 87') Кухарчик Илья 68' (Якимов Андрей ( 68') Савицкий Павел 76' (Кравцов Максим ( 76') Зубович Егор 81' (Легчилин Алексей ( 81')
Запасные: Лаврик АлексейКосмынин ВладиславВаракса ВладиславПавлюковец ЮрийКостров ИгорьМалиевский Артур
Свирский АлександрКалачёв ИльяХовалко Иван 46' (Галята Даниил ( 46') Ковель Максим  59'Кучинский КонстантинВеретило ОлегЮдчиц Евгений 77' (Журавлёв Вячеслав ( 77') Гоманов КириллКобеев МирасРодионов Кирилл Максимович 63' (Сенько Валерий ( 63') Шестюк Александр 55' (Бутко Александр ( 55')
Запасные: Денисенко Артём_Kravchenko Y.Тихомиров ИванРовдо ГлебСибилев Дмитрий_Maslovskiy V.
25 мая. Стадион "Stadion Torpedo".

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Неман Ислочь

Новости по матчу

24 Мая
23:06
Ставка и прогноз на матч Неман — Ислочь Кубка Беларуси — 25 мая 2024
11:37
Прогноз на точный счёт матча Неман — Ислочь Кубка Беларуси — 25 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо прокомментировал поражение «Байера» в финале Лиги Европы Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Гасперини обратился к Хаби Алонсо после крупной победы в финале Лиги Европы Роналду может перейти в европейский клуб Кроос рассказал, где будет жить после ухода из футбола Экс-игрок «Барселоны»: «Хаби Алонсо - вон» «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина Новый тренер уже выбрал звёздного новичка для «Баварии» Мбаппе или Холанн: Кроос сделал выбор на решающий пенальти в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Аталанта» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Справились и без Миранчука: «Аталанта» нанесла «Байеру» первое поражение в сезоне и выиграла Лигу Европы! «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми «Реал» не может объявить о переходе Мбаппе - названа причина
Спортивные новости
Крикунов назвал главную проблему московского «Динамо» «Я не путаю спорт с политикой – я же не американец»: Крикунов – о вылете сборной США Канарейкин: «Спартак» готов к прыжку Крикунов оценил возвращение Мичкова в СКА Канарейкин: Федоров был изнеможден не хоккеем, а внутренними конфликтами клуба Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.05.24 в 15:00
Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск
БАТЭ БАТЭ
Видео
26.05.24 в 17:00
Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
Сморгонь Сморгонь
Видео
26.05.24 в 19:00
Славия Мозырь Славия Мозырь
Динамо Минск Динамо Минск
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Мая
21:20 · Беларусь
«Неман» 31 год спустя завоевал Кубок Беларуси
16 Мая
17:34 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко может возглавить знаменитый клуб из Центральной Азии слухи
04 Мая
17:21 · Беларусь
В Беларуси футбольный матч завершился со счётом 50:0
24 Апреля
16:05 · Беларусь
Лукашенко разрешил трансляции матчей Евро-2024 в Беларуси в обход УЕФА
18 Апреля
17:15 · Беларусь
Нападающий «Спартака» Мелёшин сравнил чемпионаты России и Беларуси
26 Марта
23:06 · Товарищеские матчи
Сборная Беларуси не смогла обыграть 172-ю команду рейтинга ФИФА
25 Марта
15:49 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «Пара-тройка команд из Беларуси могли бы неплохо выступать в РПЛ»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «У Мелёшина не будет никаких проблем в минском «Динамо»
20 Марта
21:21 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин объяснил, почему уехал из России
20:00 · Беларусь
Мелёшин: Я воспитанник «Спартака», люблю этот клуб
16 Марта
19:18 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака» Мелёшин впервые забил за минское «Динамо»
15 Марта
20:41 · Россия. Премьер-лига
Дюков высказался о возможном включении белорусских клубов в российские турниры
14 Марта
17:59 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» в паузу на матчи сборных сыграет с «Арсеналом» из Беларуси
06 Марта
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» подтвердил уход трёх футболистов в белорусский «Арсенал» официально
01 Марта
16:56 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отдал защитника в аренду
Все новости
Рекомендуем