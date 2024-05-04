Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

В Беларуси футбольный матч завершился со счётом 50:0

04 Мая 2024 • 17:21 Комментировать

Матч Второй лиги Беларуси между командами «Миоры» и «Россоны» завершился с, мягко говоря, необычным для футбола счётом 50:0. Этот результат является рекордным для белорусского футбола, на что указывает телеграм-канал «Первый спорт».

Любопытно, что в каждом из таймов команда «Миоры» забила по 25 голов. Получается, в среднем на один забитый мяч «Миоры» требовалось менее двух минут. Такой результативности может позавидовать любой клуб на планете.

Добавим, что в Высшей лиге Беларуси в настоящий момент лидирует команда «Славия-Мозырь».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Беларуси Миоры
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» уехал со стадиона «Боруссии» без Мбаппе Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Анчелотти назвал футболиста, который поразил его своей игрой Моуринью может возглавить суперклуб - известно название Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии Месси хочет стать конкурентом Роналду в маркетинге, он строит завод по производству «напитка будущего» «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Кьеллини: «Роналду хотел доказать, что он круче всего «Реала» Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» «Барселона» приняла решение по Педри - игрока хотят купить «Манчестер Сити» и «ПСЖ»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала» Топ-клуб хочет подписать Клоппа - известно название «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Россия 25» разгромила Беларусь и выиграла Qazaqstan Hockey Open Синнер пропустит «Мастерс» в Риме из-за травмы Энди Маррей не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме Терещенко объяснил, почему «Авангард» попрощался с пятью лидерами команды Плющев поделился ожиданиями от матча между сборными «Россия 25» и Беларуси Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Нафтан Нафтан
ФК Гомель ФК Гомель
0
2
3.00 3.45 2.23
Видео
85 мин
Слуцк Слуцк
Славия Мозырь Славия Мозырь
1
0
4.70 3.60 1.73
Видео
04.05.24 в 18:30
Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск
Динамо-Брест Динамо-Брест
3.35 3.55 2.03
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Мая
17:21 · Беларусь
В Беларуси футбольный матч завершился со счётом 50:0
24 Апреля
16:05 · Беларусь
Лукашенко разрешил трансляции матчей Евро-2024 в Беларуси в обход УЕФА
18 Апреля
17:15 · Беларусь
Нападающий «Спартака» Мелёшин сравнил чемпионаты России и Беларуси
26 Марта
23:06 · Товарищеские матчи
Сборная Беларуси не смогла обыграть 172-ю команду рейтинга ФИФА
25 Марта
15:49 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «Пара-тройка команд из Беларуси могли бы неплохо выступать в РПЛ»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «У Мелёшина не будет никаких проблем в минском «Динамо»
20 Марта
21:21 · Россия. Премьер-лига
Мелёшин объяснил, почему уехал из России
20:00 · Беларусь
Мелёшин: Я воспитанник «Спартака», люблю этот клуб
16 Марта
19:18 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака» Мелёшин впервые забил за минское «Динамо»
15 Марта
20:41 · Россия. Премьер-лига
Дюков высказался о возможном включении белорусских клубов в российские турниры
14 Марта
17:59 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» в паузу на матчи сборных сыграет с «Арсеналом» из Беларуси
06 Марта
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» подтвердил уход трёх футболистов в белорусский «Арсенал» официально
01 Марта
16:56 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» отдал защитника в аренду
28 Февраля
17:10 · Россия. Премьер-лига
Баженов: Мне бы очень хотелось, чтобы Мелёшин реализовал свои качества
21 Февраля
20:12 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» подписали защитника сборной Беларуси официально
Все новости
Рекомендуем