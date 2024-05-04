В Беларуси футбольный матч завершился со счётом 50:0

Матч Второй лиги Беларуси между командами «Миоры» и «Россоны» завершился с, мягко говоря, необычным для футбола счётом 50:0. Этот результат является рекордным для белорусского футбола, на что указывает телеграм-канал «Первый спорт».

Любопытно, что в каждом из таймов команда «Миоры» забила по 25 голов. Получается, в среднем на один забитый мяч «Миоры» требовалось менее двух минут. Такой результативности может позавидовать любой клуб на планете.

Добавим, что в Высшей лиге Беларуси в настоящий момент лидирует команда «Славия-Мозырь».