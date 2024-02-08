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Тренер минского «Динамо»: Буду беседовать с Мелёшиным, чтобы понять, как лучше использовать его потенциал

08 Февраля 2024 • 15:31 Комментировать

Наставник минского «Динамо» Вадим Скрипченко высказался о приходе в команду форварда Павла Мелёшина из московского «Спартака».

«Все прошло хорошо. На данный момент футболист находится в расположении команды, уже провел сегодня вторую тренировку с нами. Со здоровьем все хорошо, никаких вопросов», — приводит слова Скрипченко «Чемпионат».

Тренер отметил, что будет беседовать с Мелёшиным, чтобы понять, как лучше использовать его потенциал.

Ранее стало известно, что 2024 год молодой нападающий «Спартака» проведет в аренде в «Динамо» Минск, где вторую часть прошлого года провел хавбек «красно-белых» Даниил Зорин.

В текущем сезоне 19-летний Мелёшин сыграл в восьми матчах во всех турнирах и стал автором одного гола.

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Динамо Минск Вадим Скрипченко Павел Мелёшин ещё теги
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