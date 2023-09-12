Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

Гуренко объяснил провальный отбор сборной Беларуси на Евро

12 Сентября 2023 • 18:36 Комментировать

Белорусский тренер Сергей Гуренко оценил текущее состояние национальной сборной Беларуси. Команда очень слабо проводит отборочную кампанию на Евро-2024.

«Думаю, что класс игроков низкий. Кто сейчас в европейских чемпионатах из Беларуси играет? Когда уровень чемпионата страны был выше, тогда хорошие легионеры приезжали, зарплаты были другие и результаты лучше. А сейчас, что есть, то есть», - цитирует Гуренко Metaratings.by.

Напомним, что белорусы выступают в отборочной группе I и идут лишь на четвёртом месте с четырьмя баллами. Ниже – только команды Косово (столько же очков) и Андорры – два очка. Единственную победу в группе команде удалось одержать дома над командой Косово (2:1). 12 сентября команда встретится в гостях против сборной Израиля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сергей Гуренко Сборная Беларуси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Сентября
18:36 · Беларусь
Гуренко объяснил провальный отбор сборной Беларуси на Евро
07 Сентября
12:07 · Россия. Премьер-лига
«Урал» ведёт переговоры по двум игрокам БАТЭ
18 Августа
18:46 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» приобрело вратаря сборной Беларуси официально
04 Августа
19:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о переходе Зорина в минское «Динамо» официально
03 Августа
21:14 · Россия. Премьер-лига
​Полузащитник «Спартака» переходит в минское «Динамо»
02 Августа
12:32 · Россия. Премьер-лига
В БАТЭ сообщили, что Кудравец хочет играть за «Динамо»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Вратарь БАТЭ перейдёт в московское «Динамо» слухи
07 Июля
23:55 · Россия. Премьер-лига
Панюков присоединится к белорусскому «Нафтану»
23:33 · Россия. Премьер-лига
Голкипер БАТЭ может перейти в московское «Динамо»
19:41 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» близки к подписанию бомбардира из Беларуси
03 Июля
11:26 · Беларусь
Белорусский клуб подаст в милицию на фаната, укравшего мяч
30 Июня
22:17 · Россия. Премьер-лига
«Урал» просматривает экс-голкипера БАТЭ
20:59 · Россия. Премьер-лига
Кононов может возглавить раменский «Сатурн» слухи
29 Июня
19:11 · Беларусь
Кондратьев уволен с поста главного тренера сборной Беларуси - он прокомментировал решение официально
12 Мая
08:24 · Беларусь
«Шахтёр» опубликовал заявление о лишении победы в чемпионате Беларуси
Все новости
Рекомендуем