Гуренко объяснил провальный отбор сборной Беларуси на Евро

Белорусский тренер Сергей Гуренко оценил текущее состояние национальной сборной Беларуси. Команда очень слабо проводит отборочную кампанию на Евро-2024.

«Думаю, что класс игроков низкий. Кто сейчас в европейских чемпионатах из Беларуси играет? Когда уровень чемпионата страны был выше, тогда хорошие легионеры приезжали, зарплаты были другие и результаты лучше. А сейчас, что есть, то есть», - цитирует Гуренко Metaratings.by.

Напомним, что белорусы выступают в отборочной группе I и идут лишь на четвёртом месте с четырьмя баллами. Ниже – только команды Косово (столько же очков) и Андорры – два очка. Единственную победу в группе команде удалось одержать дома над командой Косово (2:1). 12 сентября команда встретится в гостях против сборной Израиля.