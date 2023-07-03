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Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

Белорусский клуб подаст в милицию на фаната, укравшего мяч

03 Июля 2023 • 11:26 Комментировать

В матче второго дивизиона Беларуси, в котором встречались «Барановичи» и «Локомотив», произошел эпизод, которым займутся местные правоохранительные органы.

Как информирует телеграм-канал «Первый спорт», один из болельщиков украл мяч по ходу проведения встречи и сбежал с ним со стадиона. Представители футбольного клуба «Барановичи» решили обратиться по этому факту в милицию. Снимки с видеокамер будут в ближайшее время переданы правоохранителям, которые займутся поиском злоумышленника.

Поединок состоялся в минувший уик-энд и завершился победой «Локомотива» со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Барановичи
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