Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев уволен со своего поста, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Беларуси.

Помимо этого, было принято прервать трудовые соглашения с помощниками специалиста.

Кондратьев отметил, что ничего не предвещало данного решения, и для него это стало полной неожиданностью.

«После игры с Косово все были счастливы, все были довольны. Для меня это был шок, я вообще ничего не понял», — приводит слова Кондратьева «Прессбол».

После четырёх проведенных игр в отборе на чемпионат Европы 2024 года сборная Беларуси занимает четвёртое место в группе с четырьмя очками в активе.