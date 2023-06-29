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Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

Кондратьев уволен с поста главного тренера сборной Беларуси - он прокомментировал решение официально

29 Июня 2023 • 19:11 Комментировать

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев уволен со своего поста, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Беларуси.

Помимо этого, было принято прервать трудовые соглашения с помощниками специалиста. 

Кондратьев отметил, что ничего не предвещало данного решения, и для него это стало полной неожиданностью. 

«После игры с Косово все были счастливы, все были довольны. Для меня это был шок, я вообще ничего не понял», — приводит слова Кондратьева «Прессбол».

После четырёх проведенных игр в отборе на чемпионат Европы 2024 года сборная Беларуси занимает четвёртое место в группе с четырьмя очками в активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Георгий Кондратьев
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