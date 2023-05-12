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Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

«Кальчополи» по-белорусски: «Шахтёр» лишён чемпионского титула из-за договорного матча, а в Лиге чемпионов сыграет третий БАТЭ

12 Мая 2023 • 12:44 Комментировать
Слуцк
...
Ислочь
Через 4 ч. 55 мин.

В четверг стало известно, что солигорский «Шахтёр» лишён чемпионского титула по итогам 2022 года из-за странных матчей. Более того, второй «Энергетик-БГУ» также наказан, а путёвка в Лигу чемпионов в итоге передана и вовсе третьему БАТЭ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, что случилось.

В Беларуси завершено расследование по итогам чемпионата-2022. Солигорский «Шахтёр», который финишировал первым, и «Энергетик-БГУ», ставший вторым, лишены своих наград. Таким образом, чемпионом стал БАТЭ. Помимо этого, «Шахтёр» лишён 30 очков на нынешний сезон и 20 на следующий. «Энергетик-БГУ» получил денежное взыскание, а также лишён 20 и 10 баллов соответственно. Кроме того, под раздачу попала «Белшина». Она также оштрафована в денежном и очковом эквиваленте – на 10 и 5 баллов соответственно. Вдобавок к этому бывший директор «Шахтёра» Владимир Нидергаус отстранён от футбольной деятельности, ещё один его экс-коллега Александр Марченко дисквалифицирован на пять лет, а капитан команды Никита Корзун – на один год. Руководитель «Энергетика-БГУ» Анатолий Юревич также в течение пяти лет не сможет работать. Кроме того, разные дисквалификации получили игроки «Белшины».

Перед последним туром «Шахтёр» под руководством Сергея Ташуева, который ныне возглавляет «Ахмат», опережал «Энергетик-БГУ» на два очка и встречался с «Белшиной». Солигорский клуб разгромил соперника 4:1, но это оказалось излишним, потому что его главный конкурент проиграл минскому «Динамо» с результатом 1:3.

Однако в конце января Следственный комитет Беларуси возбудил дело в отношении сотрудника «Шахтёра» по статье о попытке подкупа участников спортивных соревнований. Тогда сообщалось, что причиной тому стал как раз матч 30-го тура, в котором солигорский клуб обыграл «Белшину». Более того, в рамках расследования появилась информация, что речь не только о подкупе соперника, но и о стимулировании команд, которые встречались с конкурентами. В Беларуси это также запрещено. Как раз в этом, видимо, и есть вина «Энергетика-БГУ», который активно боролся за чемпионство.

Самым странным во всей ситуации является то, что до сих пор непонятно, что же именно произошло. Белорусская федерация футбола не объяснила, в чём конкретная вина каждого из трёх клубов. Даже сейчас многие комментирует решение с недоумением. Так, например, экс-футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко отметил: «Если это были сдачи игр, договорные матчи, то всё правильно — участники должны понести наказание. Если же это было стимулирование, то я не вижу здесь никакого криминала или чего-то противоправного. В этом деле много чёрных пятен. У нас одни догадки. Никто ведь в федерации публично не объясняет, в чем конкретно провинились участники дела». Возможно, причиной тому является тайна следствия, ведь мы пока видим только решение футбольной истории. В любом случае и «Шахтёр», и «Энергетик-БГУ» будут подавать апелляцию.

Судя по всему, на этом беды команд не закончатся. Уже сообщалось, что на фоне скандала «Шахтёр» может потерять главного спонсора «Беларуськалий». Компания и так сокращает расходы на спортивные проекты и уж точно не хочет ассоциироваться с нарушением законодательства. Не очень понятно, что ждёт и «Энергетик-БГУ». Команда сохранит существование, но не факт, что сможет сохранить прописку в элите.

Так как «Шахтёр» и «Энергетик-БГУ» отлучены от еврокубков, были также перераспределены путёвки в еврокубки. Третий БАТЭ выступит в Лиге чемпионов. Минское «Динамо» и «Ислочь», которые стали четвёртым и пятым соответственно, сыграют в Лиге конференций.

Таким образом, есть вердикт с футбольной точки зрения. Правда, стоит ещё дождаться апелляции. Впереди же фигурантов ждёт ещё и уголовный процесс.

Роман Андреев

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БАТЭ Шахтёр Солигорск Белшина Энергетик-БГУ
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