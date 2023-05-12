«Шахтёр» опубликовал заявление о лишении победы в чемпионате Беларуси

В солигорском «Шахтёре» отреагировали на новость о лишении клуба чемпионского титула в сезоне-2022. Пресс-служба команды опубликовала заявление на официальном сайте.

По словам представителей клуба, решение еще не направлено в клуб. «Шахтёр» имеет возможность изучить публикации только на сайте Ассоциации местного футбола.

«После получения данных документов и всестороннего их изучения, клубом будет принято решение об обжаловании в соответствии с регламентирующими документами АБФФ», - говорится в публикации «Шахтёра».

Причиной наказания в отношении солигорского клуба стала организация договорных матчей в минувшем сезоне, а также денежное стимулирование соперников.