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Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

«Шахтёр» опубликовал заявление о лишении победы в чемпионате Беларуси

12 Мая 2023 • 08:24 Комментировать

В солигорском «Шахтёре» отреагировали на новость о лишении клуба чемпионского титула в сезоне-2022. Пресс-служба команды опубликовала заявление на официальном сайте.

По словам представителей клуба, решение еще не направлено в клуб. «Шахтёр» имеет возможность изучить публикации только на сайте Ассоциации местного футбола.

«После получения данных документов и всестороннего их изучения, клубом будет принято решение об обжаловании в соответствии с регламентирующими документами АБФФ», - говорится в публикации «Шахтёра».

Причиной наказания в отношении солигорского клуба стала организация договорных матчей в минувшем сезоне, а также денежное стимулирование соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Солигорск
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